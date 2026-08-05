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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мика Хаккинен о Ферстаппене и «Макларене»: «Если в команде уже есть два отличных гонщика, зачем что-то менять»

Двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен считает, что команде « Макларен » не стоит задумываться о возможности переманить к себе Макса Ферстаппена и вместо этого сохранить текущий состав из Ландо Норриса и Оскара Пиастри .

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