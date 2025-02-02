Впервые в зоне СВО начали применять тульские ракеты Х-БПЛА. Они хорошо показали себя против ударных безэкипажных катеров ВСУ, информирует Telegram-канал "Русское оружие" Ракеты работают на высоте от 3500 до 6500 м.
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