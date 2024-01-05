Global look press/U.S Army/Maj. Allan Laggui Российские военные во время спецоперации по защите Донбасса уничтожили самое лучшее вооружение НАТО на Украине, продемонстрировав миру его слабость, сообщили в издании Asia Times.
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