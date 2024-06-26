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Аномальный зной и просто пекло: в Краснодаре снова побит рекорд по жаре

Аномальный зной и просто пекло: в Краснодаре снова побит рекорд по жаре

Обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха 24 июня – на 0,5 градусов. - Прежний рекорд был установлен в 2012 году + 34,4, в 2024 году было зафиксировано +34,9 градусов, - говорится в официальном сообщении.

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