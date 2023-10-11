Под колеса микроавтобуса попала пенсионерка из Уссурийска

За прошедшие сутки в Приморье получили травмы трое пешеходов. В числе пострадавших оказалась пенсионерка из Уссурийска: женщина попала под микроавтобус Nissan, сдающего задним ходом, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
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