«Макфа» арестована с запасом

Иск Генпрокуратуры к бенефициарам компании «Макфа» и бывшим госслужащим вызывает недоумение, поскольку предполагает арест активов на невиданную прежде сумму в 100 трлн рублей, что может вызвать остановку дюжины предприятий макаронного концернаАЛЕКСАНДР РЮМИН/ТАСС «Макфа» производит 180 тыс.
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