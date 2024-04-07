«Макфа» арестована с запасом

Иск Генпрокуратуры к бенефициарам компании «Макфа» и бывшим госслужащим вызывает недоумение, поскольку предполагает арест активов на невиданную прежде сумму в 100 трлн рублей, что может вызвать остановку дюжины предприятий макаронного концернаАЛЕКСАНДР РЮМИН/ТАСС «Макфа» производит 180 тыс.