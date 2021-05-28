С Днем миротворцев ООН 29 мая: международные открытки и поздравления в стихах

Международный день миротворцев Дорогой миротворец! Тебе наши поздравления! Пусть к службе у тебя не пропадает вдохновение! Пусть твои достижения славят тебя! И без радости в жизни не проходит и дня! На тебе ответственность огромная лежит, Так пусть же будут нервы твои, как гранит, Чтоб на твое решение никто не повлиял, И чтобы наш мир никогда покой не терял! Международный день миротворцев Миротворцы ООН! Мы вас уважаем! В этот день прекрасный мы вас поздравляем! Ваших заслуг нам не перечесть, Вам наша благодарность, хвала и честь! Ваша мудрость нас спасает от войны, Примите благодарность от всей нашей страны, Ведь вы собой рискуете ради нас всех, Так пусть же всемирным будет ваш успех! Международный день миротворцев У миротворцев праздник! Такие вот дела! Эти бравые солдаты не допускают зла, Рискуют собой, чтобы мир сохранить, Нам есть, за что этих ребят полюбить! Мы дарим вам низкий, всемирный поклон, И поздравляем с Днем миротворцев ООН! Пусть удача будет на вашей стороне! И чтобы мир процветал в каждой стране! Международный день миротворцев Миротворцам слава! Миротворцам ура! Поздравлять их сегодня наступила пора! Так давайте подарим им низкий поклон! С праздником, ребята! С Днем миротворцев ООН! Вся страна вам кланяется до земли! Желает вам мудрости, здоровья, любви! Пусть ваши решения конфликты разрешают! И наши дети никогда войны не знают! Международный день миротворцев Источник: bipbap.