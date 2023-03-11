«Барселона» об иске: «Версия прокуратуры – это гипотеза. Клуб будет сотрудничать со следствием. Мы никогда не покупали судей и не влияли на их решения»

«Барселона» заявила, что никогда не покупала судей и не пыталась влиять на их решения. Прокуроратура Барселоны официально подала жалобу на клуб за предполагаемую коррупцию при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.