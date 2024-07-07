Глава «Росатома» Лихачев: США пытаются блокировать проект АЭС «Аккую» в Турции

США пытаются повлиять на проект строительства с участием России АЭС "Аккую" в Турции, арестовывают деньги на него, но проект не остановится, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии