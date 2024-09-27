Пекин (WTA). Осака играет с Путинцевой, Александрова встретится со Шрамковой, Калинская, Кудерметова, Шнайдер вышла в 3-й круг, Потапова выбыла

Наоми Осака встретится с Юлией Путинцевой. Сетка здесь. China Open Пекин, Китай 25 сентября – 6 октября 2024 WTA 1000 Призовой фонд – 8 955 610 долларов Открытые корты, хард Второй круг Грет Миннен (Бельгия) Анастасия Потапова (Россия) 7:5|2:6|6:4 Дата проведения 27 сентября, 06.
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