Раздались новые мнения об индексации пенсий в России

Появилась новая информация по поводу индексации пенсий для пожилых россиян. Депутат Госдумы призвал в ближайшее время увеличить размер выплат пенсионерам в связи с ростом цен в стране.
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