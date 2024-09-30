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Режиссёр сериала "Слово пацана" взялся за ремейк советской киноклассики. Радоваться или тревожиться русскому зрителю?

Режиссёр сериала "Слово пацана" взялся за ремейк советской киноклассики. Радоваться или тревожиться русскому зрителю?

Режиссёр нашумевшего сериала "Слово пацана" Жора Крыжовников взялся за ремейк советской киноклассики.

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