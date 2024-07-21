Артиллеристы бригады "Терек" вытесняют ВСУ с артемовского направления

Оттесняют врага наши бойцы сейчас на артемовском направлении. Помимо продвижения вперед, перед ними стоит также задача и сохранить то, что еще не разрушили боевики, которые регулярно продолжают бить по гражданским объектам в селе Покровское, в том числе и по местной школе.