Кто кого обманул в 2014 году

Да не наивен, конечно! Но сколько предприятий закрылось за период с 2014 по 2022 год?! И многие предприятия не простые! А почему и зачем? Вот в чём вопрос!

Nikolay Zakharov

Не давно смотрел стрим в ю-тубе укро эксперта, он заявил,что наш ДАМ на своем блоге про СВО написал,что мы использовали все наши виды вооружения ,кроме ЯО,а Укра все стоит и стоит и делает вывод,что значит у русских не хватает мощностей выиграть войну.как это понимать, лукавит ДАМ или нет он сейчас по поручению Путина курирует ВПК,хотя лично я не уверен,что он справится,т.к. два поручения уже провалил.