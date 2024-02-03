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Медвежий угол

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Кто кого обманул в 2014 году

Кто кого обманул в 2014 году

ПРОСТО  О  ГЛАВНОМ Очень часто можно услышать, что в 2014 году Запад нас обманул и потом целых восемь лет водил нас за нос, готовившись к тому, что затем произошло в 2022 году.

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Комментарии
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sorsw
Да не наивен, конечно! Но сколько предприятий закрылось за период с 2014 по 2022 год?! И многие предприятия не простые! А почему и зачем? Вот в чём вопрос!
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5 час.
Александр Конкин
Полный бред и &#39;чушь собачья&#39;...
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3 час.
Nikolay Zakharov
Не давно смотрел стрим в ю-тубе укро эксперта, он заявил,что наш ДАМ на своем блоге про СВО написал,что мы использовали все наши виды вооружения ,кроме ЯО,а Укра все стоит и стоит и делает вывод,что значит у русских не хватает мощностей выиграть войну.как это понимать, лукавит ДАМ или нет он сейчас по поручению Путина курирует ВПК,хотя лично я не уверен,что он справится,т.к. два поручения уже провалил.
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1 час.

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