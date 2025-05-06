«Эти русские не голодают, а жируют»: финны взвыли при виде фото продуктовых магазинов в России

Жители Финляндии активно обсуждают фотографии мясных отделов российских магазинов. Финны не верят, что Россия под «адскими» санкциями Запада обеспечивает себя всем необходимым, причем делает это лучше их страны.
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