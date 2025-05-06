БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 424 подписчика

«Эти русские не голодают, а жируют»: финны взвыли при виде фото продуктовых магазинов в России

«Эти русские не голодают, а жируют»: финны взвыли при виде фото продуктовых магазинов в России

Жители Финляндии активно обсуждают фотографии мясных отделов российских магазинов. Финны не верят, что Россия под «адскими» санкциями Запада обеспечивает себя всем необходимым, причем делает это лучше их страны.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
Мяса нет? Поделимся ежами🤣🤣🤣нам они без надобности😜
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12 час.
РР
Русский Россиянин
Сами от всего отказались, а теперь локти кусают
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12 час.
ЕБ
Евгений Бут
Закрыть границы с чухонцами навсегда !
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11 час.
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