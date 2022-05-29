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В Запорожье заявили, что скифское золото пытались украсть из Мелитополя по заказу из Европы

В Запорожье заявили, что скифское золото пытались украсть из Мелитополя по заказу из Европы

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что правоохранительные органы и власти региона пресекли вывоз из Мелитополя коллекции скифского золота из Мелитопольского краеведческого музея в Европу.

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