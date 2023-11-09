В Германии заявили, что Запад обсуждает скорую отставку Зеленского

Global Look Press/Eric Lalmand/Belga News Agency На Западе обсуждают отставку президента Украины Владимира Зеленского, которая позволит начать переговоры с Россией, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
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