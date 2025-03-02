Верховный лидер Ирана Хаменеи на украинском языке заявил о ненадёжности США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на украинском языке заявил о ненадёжности США, комментируя пререкания главы киевского режима Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома.
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