Боуз: на Украине начинают протестовать против Зеленского с плакатами Путина

Жители Украины активнее демонстрируют свое недовольство по отношению к Владимиру Зеленскому. Ирландский журналист Чей Боуз поделился на своей странице в социальной сети фотографией плаката, на котором изображен президент России Владимир Путин с надписью «Путин придет — порядок наведет».
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