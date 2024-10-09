Боуз: на Украине начинают протестовать против Зеленского с плакатами Путина

Жители Украины активнее демонстрируют свое недовольство по отношению к Владимиру Зеленскому. Ирландский журналист Чей Боуз поделился на своей странице в социальной сети фотографией плаката, на котором изображен президент России Владимир Путин с надписью «Путин придет — порядок наведет».