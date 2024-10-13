Поздравляем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником!Благодарим за ваш профессионализм, ответственность и искреннюю любовь к своему делу и родной земле, нужный и ответственный труд, за стремление приумножать лучшие аграрные традиции.
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