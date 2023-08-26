Несекретные материалы

14 128 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • HotRS
    Тогда гипотеза скотта риттера неправдоподобна. Гранату, разорвавшуюся на высоте 10 км, точно не услышали бы. Тем бол...Эксперт назвал ве...
  • Поль Меерсон
    Лучше бы в Дубне, возле шлюза 1, где и стоял, пока его кукурузник не снёс. И память, и польза - ориентир для судов за...Шукшина потребова...
  • саша дмитренко
    а  что можно  услышать  с  высоты  10км??Эксперт назвал ве...

Самое секретное место СССР: какую тайну охранял НКВД на острове Зеленый?

Самое секретное место СССР: какую тайну охранял НКВД на острове Зеленый?

Остров Зеленый пользуется большой популярностью у жителей Ростова-на-Дону в качестве места для отдыха.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Victor Makarov
сейчас в сети публикуется всякая чушь котороя не имеет под собой никакой реальности
Ответить
13 час.
Владимир Самборский
&quot;Тигры&quot; у немцев появились к Курской битве,а это 1943-й год. Конечно,это мелкое замечание, но и в целом к материалу можно отнестись с большим скепсисом...
Ответить
10 час.
Михаил Солюлев
Прочитал про &quot;Тигры&quot; в 41 и в общем то всё. Остальное можно читать как сочинение школьника.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх