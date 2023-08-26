Остров Зеленый пользуется большой популярностью у жителей Ростова-на-Дону в качестве места для отдыха.
Самое секретное место СССР: какую тайну охранял НКВД на острове Зеленый?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Victor Makarov
сейчас в сети публикуется всякая чушь котороя не имеет под собой никакой реальности
Ответить
13 час.
Владимир Самборский
"Тигры" у немцев появились к Курской битве,а это 1943-й год. Конечно,это мелкое замечание, но и в целом к материалу можно отнестись с большим скепсисом...
Ответить
10 час.
Михаил Солюлев
Прочитал про "Тигры" в 41 и в общем то всё. Остальное можно читать как сочинение школьника.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии