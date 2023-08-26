Самое секретное место СССР: какую тайну охранял НКВД на острове Зеленый?

Victor Makarov сейчас в сети публикуется всякая чушь котороя не имеет под собой никакой реальности

Владимир Самборский "Тигры" у немцев появились к Курской битве,а это 1943-й год. Конечно,это мелкое замечание, но и в целом к материалу можно отнестись с большим скепсисом...