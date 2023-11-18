Цыпкин назвал скандал вокруг Данилы Козловского «натуральной травлей»

Писатель Александр Цыпкин в программе RTVI "Не с той ноги" прокомментировал скандал вокруг актера Данилы Козловского, которого обвиняли в американском гражданстве и экстремизме<strong>Против российского актера Данилы Козловского была устроена травля.
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