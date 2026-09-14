Прямая угроза Москве: Мария Захарова сделала тревожное заявление

Размещение американских ракетных комплексов в Европе вызвало жесткую реакцию Москвы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия НАТО дестабилизирующими и заявила, что они находятся под особым вниманием России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В сети обсудили в...
- В сети обсудили в...
- ИТ Медсестра сказочн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым