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Искусственный интеллект оказался иллюзией

Искусственный интеллект оказался иллюзией

Apple Computer Company: искусственный интеллект остается иллюзией Исследователи из Apple Computer Company заявили, что ответы, даваемые крупными языковыми моделями (LLM), такими как ChatGPT, создают иллюзию интеллекта, не будучи результатом настоящего логического рассуждения.

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