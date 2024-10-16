Искусственный интеллект оказался иллюзией

Apple Computer Company: искусственный интеллект остается иллюзией Исследователи из Apple Computer Company заявили, что ответы, даваемые крупными языковыми моделями (LLM), такими как ChatGPT, создают иллюзию интеллекта, не будучи результатом настоящего логического рассуждения.
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