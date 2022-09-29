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В Петербурге «Ростов» давно не побеждал. «Зенит» - «Ростов». Как это было

В Петербурге «Ростов» давно не побеждал. «Зенит» - «Ростов». Как это было

РПЛ, 11-й тур. «Газпром Арена». 2 октября. 16.30 В октябре 2019-го «Ростов» сыграл с «Зенитом» в Петербурге в тринадцатом туре, и этот порядковый этап чемпионата принёс «жёлто-синим» неудачу.

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