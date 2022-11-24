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Бруну – критикам Роналду: «Молю вас, продолжайте. Мы видим лучшую версию Криштиану, когда вы его ругаете»

Хавбек сборной Португалии Бруну Фернандеш отметил реакцию Криштиану Роналду на критику. «Думаю, ему нравится работать в условиях, когда все его критикуют, так что я молю вас всех: продолжайте.

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