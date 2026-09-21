На М-3 под Обнинском изменили схему движения

С 21 сентября на 106-м километре трассы М-3 в районе Обнинска изменяется схема движения. Новые правила вводят из-за реконструкции дороги, сообщили в "Автодоре".
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