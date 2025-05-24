Крымский десант продолжает отражать атаки врага на Курскую область у Тёткино. 56-й полк ВДВ в ходе отражения наступления украинских оккупантов на Тёткино уничтожил большое количество пехоты и техники ВСУ в сумско-курском приграничье.
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