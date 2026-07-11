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Регионы России

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На испанском курорте Салоу туристы устраивают борьбу за шезлонги у бассейна

На испанском курорте Салоу туристы устраивают борьбу за шезлонги у бассейна

Ежедневно утром у бассейна начинается двухчасовая «осада»: двери к зоне шезлонгов официально закрыты до 10:00, однако туристы встают в очередь уже с 8:00 утра, жертвуя завтраком ради очереди в коридорах отеля.

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