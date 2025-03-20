Активисту "Русской общины" пригрозили уголовкой из-за хиджаба

Владимир Никитин Пусть прокурорские бабы в хиджопы заматываются и своего прокурора с собой в хиджопию увозят! Вот такая у нас в стране прокурорская и левоохренительная система...

ВН Владимир Никитин Обращаюсь к активисту Русской общины - держись братан! Мы, погранцы, с тобой! Ветеран Погранвойск призыва 1973 года. Необходимо будет, поддержим!!!