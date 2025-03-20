Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Активисту "Русской общины" пригрозили уголовкой из-за хиджаба

Активисту "Русской общины" пригрозили уголовкой из-за хиджаба

Русский компас Фото: Владимир Ярушников/ВКонтакте. Православный активист-общественник вступил в полемику с журналистом из-за статьи, восхваляющей мусульманские традиции и русскую девушку, принявшую ислам.

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Комментарии
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Владимир Никитин
Пусть прокурорские бабы в хиджопы заматываются и своего прокурора с собой в хиджопию увозят! Вот такая у нас в стране прокурорская и левоохренительная система...
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3 час.
ВН
Владимир Никитин
Обращаюсь к активисту Русской общины - держись братан! Мы, погранцы, с тобой! Ветеран Погранвойск призыва 1973 года. Необходимо будет, поддержим!!!
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3 час.
ninikooo Митусова
Эта девушка пусть живет как хочет, на каком основании она в Интернете раздает свои советы  и кто должен следить за этим?! Пусть она в кругу своей семьи делится своими впечатлениями, а другим морочить голову не следует.
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2 час.
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