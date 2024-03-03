Олег Матыцин отметил, что не стоит включать политический накал в принятии решений относительно Олимпийских игр МОСКВА, 1 марта.
Министр считает: надо с "уважением отнестись к решению спортсменов". Решивших оплевать Народ России?
Комментарии
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НК
Наталия Курицына
А не пора ли этому министру оставить свой пост? Нам такие не нужны. Ни министры , ни подобные спортсмены. Все они предатели. Хотят ехать - пусть едут. Хочет министр их в этом поддержать - пусть поддерживает. Пусть едет вместе с ними на ЛГБТ вскую олимпиаду и не возвращаются. ни министр , ни спортсмены эти. Здесь они нам не нужны. Если "министр" не понимает, что поездка под нейтральным флагом- плевок в лицо страны, плевок в наших ребят , воюющих с западом, то какой он, простите , министр. "Государственный чиновник"! А свои личные влажные фантазии этот тип-министр пусть реализует на западе любыми доступными ему средствами.
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9 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
призывает к предательству и неуважению страны России !страны на западе если бойкотировали ОИ то никто не ездил самостоятельно!
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8 час.
Р
Роман
Большенство граждан не против их учавствия , исключительно за свой счет,пусть оплачивают свою поездку,тренировки,проживание,а так же участие в этих "не политизированных" играх!!!Это будет справедливо,ведь они согласны учавствовать под белым флагом и без гимна страны,которая им дала возможность себя реализовать в спорте!!!Тем более когда лучшая часть нашего общества,ведет борьбу на фронтах СВО,против недружественных государств,которые ввели невиданные санкции против нашей страны,в том числе и против выдающихся спортсменов!!!А министра спорта немедленно в отставку,яный поклонник запада!!!Его речи это позор!!!
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7 час.
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