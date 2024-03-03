Министр считает: надо с "уважением отнестись к решению спортсменов". Решивших оплевать Народ России?

НК

Наталия Курицына

А не пора ли этому министру оставить свой пост? Нам такие не нужны. Ни министры , ни подобные спортсмены. Все они предатели. Хотят ехать - пусть едут. Хочет министр их в этом поддержать - пусть поддерживает. Пусть едет вместе с ними на ЛГБТ вскую олимпиаду и не возвращаются. ни министр , ни спортсмены эти. Здесь они нам не нужны. Если "министр" не понимает, что поездка под нейтральным флагом- плевок в лицо страны, плевок в наших ребят , воюющих с западом, то какой он, простите , министр. "Государственный чиновник"! А свои личные влажные фантазии этот тип-министр пусть реализует на западе любыми доступными ему средствами.