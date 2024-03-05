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Военное обозрение

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Спикер группировки ВСУ «Таврия» признал контроль ВС РФ над Орловкой и вхождение в Тоненькое и Бердычи

Спикер группировки ВСУ «Таврия» признал контроль ВС РФ над Орловкой и вхождение в Тоненькое и Бердычи

Заявление было сделано в эфире так называемого всеукраинского марафона, популярность которого, правда, день ото дня на Украине продолжает снижаться.

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