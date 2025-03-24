Объекты инфраструктуры ж/д станции на Кубани повреждены после падения БПЛА

Участок контактной сети и административное здание были повреждены на территории железнодорожной станции в Кавказском районе Краснодарского края в результате падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщили в региональном оперативном штабе.
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