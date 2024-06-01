Стилист принцессы Дианы назвал 6 хитростей, как уберечь волосы от солнца и жары

Ники Кларк — знаменитый стилист-парикмахер из Лондона, он работает в сфере красоты уже много лет. Эксперт делал прически и укладки знаменитостям, среди которых принцесса Диана, актриса Гвинет Пэлтроу, певец Джордж Майкл и другие.
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