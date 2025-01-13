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Захарова: глава МИД Молдавии Попшой расписался в том, что ему нечем крыть

Захарова: глава МИД Молдавии Попшой расписался в том, что ему нечем крыть

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко ответила министру иностранных дел Молдавии Михаю Попшою, заявившему, что больше не будет комментировать ее заявления, так как она якобы «не представляет дипломатию».

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