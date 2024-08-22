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В Пермском крае в доме произошел взрыв газа, есть пострадавшие

В четверг утром в городе Кизел Пермского края произошел инцидент в многоквартирном жилом доме. По информации, предоставленной губернатором региона Дмитрием Махониным, в здании произошел взрыв газовоздушной смеси, передает ТАСС.

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