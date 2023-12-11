Лабораторию туберкулезной больницы полностью обновили в Новосибирске

Лечить такое серьезное заболевание, как туберкулез, станет проще в Новосибирске: в лаборатории областной клинической туберкулезной больницы появилось новое оборудование, которое позволяет проводить в 4 раза больше исследований и получать результат в два раза быстрее.
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