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Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь для Уфы и Башкирии

Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь для Уфы и Башкирии

Синоптики склонятся ко мнению, что в этом году встречать Новый год в Башкирии будет вполне комфортно, поскольку 31 декабря ожидаются в течение дня осадки в виде легкого снега при слабом ветре и температуре воздуха не ниже 10 градусов мороза.

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