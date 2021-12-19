Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь для Уфы и Башкирии

Синоптики склонятся ко мнению, что в этом году встречать Новый год в Башкирии будет вполне комфортно, поскольку 31 декабря ожидаются в течение дня осадки в виде легкого снега при слабом ветре и температуре воздуха не ниже 10 градусов мороза.