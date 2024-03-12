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Мы соседи по планете

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Треш и угар молодежных вечеринок: фото, которые не должны были оказаться в сети

Треш и угар молодежных вечеринок: фото, которые не должны были оказаться в сети

Современные молодежные вечеринки нельзя сравнить с теми, что проходили 20-30 лет назад. Сейчас люди отдыхают более отвязно и, благодаря интернету, подвиги, совершенные в узком кругу, легко становятся достоянием широких масс.

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