Лишили самолетов и немецких специалистов: Россия ответила на атаки Украины симметрично

Alex Nемо

Значительной, это скольких Ф-16-х? Конкретно. Судя по спутниковым снимкам на указанном аэродроме самолёты стоят в укреплённых ангарах. О каком ущербе может идти речь, если не применялись Кинжалы или Искандеры по этим целям? Стоимость 1 повреждённого и 4-х сожженых медведей в пределах 500 миллионов баксов. Стоимость одного Ф-16 поставляемых на уркаину Грецией, Данией, Нидерландами, Норвегией и Бельгией (старых и списаных из активного сервиса, после восстановительных ремонтов специалистами США) не превышает 25-35 миллионов баксов. Значит для паритета по стоимости должно быть уничтожено по меньшей мере 20-25 Ф-16...