Россия симметрично ударила по военной авиабазе Украины Ожидала Украина того или нет, но Россия симметрично ответила на атаки наших военных авиабаз.
Лишили самолетов и немецких специалистов: Россия ответила на атаки Украины симметрично
Комментарии
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Галина Скрипник
...разве так ведутся войны .... - легко критиковать, сидя на диване в теплой комнате.
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22 час.
Семен Борисов
Радости полные штаны!Мы как всегда в роли догоняющего,а не ведущего и это плохо.
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22 час.
Alex Nемо
Значительной, это скольких Ф-16-х? Конкретно. Судя по спутниковым снимкам на указанном аэродроме самолёты стоят в укреплённых ангарах. О каком ущербе может идти речь, если не применялись Кинжалы или Искандеры по этим целям? Стоимость 1 повреждённого и 4-х сожженых медведей в пределах 500 миллионов баксов. Стоимость одного Ф-16 поставляемых на уркаину Грецией, Данией, Нидерландами, Норвегией и Бельгией (старых и списаных из активного сервиса, после восстановительных ремонтов специалистами США) не превышает 25-35 миллионов баксов. Значит для паритета по стоимости должно быть уничтожено по меньшей мере 20-25 Ф-16...
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19 час.
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