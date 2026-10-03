Армия России поразила судно с военными грузами для ВСУ

РИА Новости/Сергей Бобылев Российские бойцы поразили судно с военным грузом для ВСУ, направлявшийся в порт Одессы.
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