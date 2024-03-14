Винер: гимнастки, когда услышали требования МОК, сказали, что не будут выступать на Играх

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала о том, как российские спортсменки отреагировали на требования Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску на Олимпиаду в Париже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии