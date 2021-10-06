Экс-пресс-секретарь Белого дома: чужая пудра сделала лицо Трампа оранжевым

Дональд Трамп в 2017 году привлек внимание многих своим оранжевым лицом, бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм раскрыла причину подобной странности в своих мемуарах.
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