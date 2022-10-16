Володин призвал сообщать о нарушениях в рамках частичной мобилизации

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о завершении объявленной в России президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации в течение двух недель и предложил гражданам рассказать о нарушениях в случае, если они с ними столкнулись.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о завершении объявленной в России президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации в течение двух недель и предложил гражданам рассказать о нарушениях в случае, если они с ними столкнулись.
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