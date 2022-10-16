Politros

8 138 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • СЭМЭН Иваницкий
    всё... п...дц... я уже обосрался!!!! а она не подпрыгнула в конце???Санду пригрозила ...
  • Иван Петров
    японии надо быть тише воды, ниже травы. Даже Посейдона не потребуется или другого ЯО - землетрясение посильнее, и Япо...Премьер Японии Ки...
  • Иван Петров
    Если бы Зеля не начал войну и помирился с востоком украины, у него возможно была бы процветающая страна, НО, тогда бы...Власти Украины об...

Володин призвал сообщать о нарушениях в рамках частичной мобилизации

Володин призвал сообщать о нарушениях в рамках частичной мобилизации

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о завершении объявленной в России президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации в течение двух недель и предложил гражданам рассказать о нарушениях в случае, если они с ними столкнулись.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх