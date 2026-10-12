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Царьград

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Отшельничал в глухой деревне, скрываясь от суда, родил 6 детей. Теперь лежит под Красным Лиманом: Странная судьба бригадира Ореховской ОПГ

Отшельничал в глухой деревне, скрываясь от суда, родил 6 детей. Теперь лежит под Красным Лиманом: Странная судьба бригадира Ореховской ОПГ

Экс-бригадир "ореховских" Александр Шарапов погиб Красным Лиманом. Предыдущая версия о том, что он мог попасть в плен, не подтвердилась.

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