Что случилось ночью, 16 июня

Торговое судно, на котором из-за атаки у берегов Йемена возник пожар, продолжает , команда до этого была эвакуирована, сообщает Управление морских торговых операций при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).
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