Захарова считает, участники "голой" вечеринки Ивлеевой имеют шанс исправиться

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что участники "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор" имеют шанс исправиться, так как на их перфоманс негативно отреагировала российская общественность.
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