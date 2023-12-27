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Захарова считает, участники "голой" вечеринки Ивлеевой имеют шанс исправиться

Захарова считает, участники "голой" вечеринки Ивлеевой имеют шанс исправиться

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что участники "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор" имеют шанс исправиться, так как на их перфоманс негативно отреагировала российская общественность.

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