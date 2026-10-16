Онемение во рту оказалось первым сигналом неизлечимого рака мозга.31-летний Джейми Киу обратился к стоматологу с жалобами на ощущение покалывания и онемения в ротовой полости, однако в ходе дальнейшего обследования у него была диагностирована неоперабельная опухоль головного мозга.