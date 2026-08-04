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Росстат: средняя зарплата в ЯНАО, Магаданской области и на Чукотке превысила ₽200 тыс.

Росстат: средняя зарплата в ЯНАО, Магаданской области и на Чукотке превысила ₽200 тыс.

Среднемесячный заработок жителей трех регионов России превысил 200 тыс. рублей в мае 2026 года. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата), обнародованные 4 августа.

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