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Количество детей в приемных семьях предлагают ограничить

Количество детей в приемных семьях предлагают ограничить

Сегодня нередки случаи, когда недобросовестные опекуны или усыновители берут воспитанников из детских домов исключительно для того, чтобы жить на пособия и выплаты, положенные приемным и опекунским семьям.

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