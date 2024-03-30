Количество детей в приемных семьях предлагают ограничить

Сегодня нередки случаи, когда недобросовестные опекуны или усыновители берут воспитанников из детских домов исключительно для того, чтобы жить на пособия и выплаты, положенные приемным и опекунским семьям.
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